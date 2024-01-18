Главу инвестиционной компании Concorde Capital задержали вечером 18 января. Об этом 24 каналу сообщили источники в правоохранительных органах.
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Детали дела не разглашают
По данным источников, Мазепу задержали при попытке уехать за границу. На контрольно-пропускном пункте "Медика - Шегини" 18 января, в 15:00.
Источники рассказали, что ДБР уже производит обыски в офисе Concorde Capital. Дело связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка премиумкласса Goodlife Park в Вышгородском районе возле Киева.
Его выстроили еще в 2013 году. Общая площадь города – 40 гектаров.
Он ехал на экономический форум
Адвокаты Игоря Мазепы заявили, что он направлялся на экономический форум в Давосе. Они утверждают, что он уже неоднократно пересекал границу с целью волонтерской и инвестиционной деятельности.
Об этом его выезде он сообщил следователям и правоохранительным органам, поскольку должен был посетить Всемирный экономический форум в Давосе. И это послужило поводом для задержания его без определения суда,
– говорится в комментарии .
Гринкевича могут осудить более чем на 10 лет
- Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона заявила, что так называемого поставщика Минобороны, поставлявшего необходимые вещи по завышенным ценам, могут приговорить к лишению свободы на 10 лет. Кроме того, 18 января суд изберет ему меру пресечения.
- Игорь Гринкевич находится в СИЗО после того, как был задержан за попытку дать взятку в размере 500 тысяч. Уже там он получил еще одно подозрение в мошенничестве и участии преступной организации.
- В ДБР устанавливают, кто еще может быть причастен к этому делу. Сапьян рассказала, что точно проверят тех, кто делал заказ этим фирмам и которые в результате принимали уже окончательный вариант этого заказа, когда он в виде одежды и белья прибывал на склады ВСУ.