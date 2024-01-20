Печерский районный суд Киева отправил Мазепу Юрия под стражу с альтернативой залогу 44 миллиона гривен.

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Подозреваемый находится в платной камере

"Суспильнэ" сообщило, что Юрий Мазепа пробудет под стражей до 27 февраля с возможностью внесения залога в 44 миллиона гривен. Хотя прокуратура просила арест с залогом в 500 миллионов.

Его уже поместили в СИЗО. hromadske пишет, что сначала адвокат Артем Крикун-Труш сообщил о том, что подозреваемый находится в помещении с улучшенными условиями. За то, чтобы подозреваемый оказался в платной камере, заплатили заранее.

Однако впоследствии адвокат отметил, что пребывание его подзащитного в платной камере пока не может подтвердить официально, однако такую информацию он получил от дежурного СИЗО.

Он заявил, что у Юрия Мазепы повышенное давление и сахар, а также протрузии в позвоночнике. Поэтому, мол, пребывание в платной камере "является не прихотью, а необходимостью".

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