Печерський районний суд Києва відправив Мазепу Юрія під варту з альтернативою застави 44 мільйони гривень.

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Підозрюваний перебуває у платній камері

Суспільне повідомило, Юрій Мазепа пробуде під вартою до 27 лютого з можливістю внесення застави в 44 мільйони гривень. Хоч прокуратура просила арешт із заставою у 500 мільйонів.

Його вже помістили до СІЗО. hromadske пише, що спершу адвокат Артем Крикун-Труш повідомив про те, що підозрюваний перебуває в приміщенні з поліпшеними умовами. За те, щоб підозрюваний опинився у платній камері, заплатили заздалегідь.

Однак згодом адвокат зазначив, що перебування його підзахисного у платній камері наразі не може підтвердити офіційно, однак таку інформацію він отримав від чергового СІЗО.

Він заявив, що у Юрія Мазепи підвищений тиск і цукор, а також протрузії у хребті. Тому, мовляв, перебування у платній камері "є не примхою, а необхідністю".

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