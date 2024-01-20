Печерський районний суд Києва відправив Мазепу Юрія під варту з альтернативою застави 44 мільйони гривень.
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Підозрюваний перебуває у платній камері
Суспільне повідомило, Юрій Мазепа пробуде під вартою до 27 лютого з можливістю внесення застави в 44 мільйони гривень. Хоч прокуратура просила арешт із заставою у 500 мільйонів.
Його вже помістили до СІЗО. hromadske пише, що спершу адвокат Артем Крикун-Труш повідомив про те, що підозрюваний перебуває в приміщенні з поліпшеними умовами. За те, щоб підозрюваний опинився у платній камері, заплатили заздалегідь.
Однак згодом адвокат зазначив, що перебування його підзахисного у платній камері наразі не може підтвердити офіційно, однак таку інформацію він отримав від чергового СІЗО.
Він заявив, що у Юрія Мазепи підвищений тиск і цукор, а також протрузії у хребті. Тому, мовляв, перебування у платній камері "є не примхою, а необхідністю".
Головне про справу
- Нагадаємо, що бізнесмена та директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу підозрюють в організації схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.
- Окрім Ігоря, було затримано ще трьох учасників злочинної організації, зокрема, його брата. Однак, за даними ДБР, до злочинної організації входило майже два десятки фігурантів. Серед них відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші спеціалісти та представники держорганів.
- Суд вже обрав запобіжний захід головному підозрюваному Ігорю Мазепі. Він пробуде під вартою до 27 лютого з можливістю внесення застави в 349 мільйонів 700 тисяч гривень. Як і у випадку з Юрієм, це менше, ніж просила прокуратура.
- Також під час суду сторони захисту обох братів клопотали про відведення прокурора, однак суд відмовив.