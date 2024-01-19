24 Канал собрал все, что известно о деле сейчас, позиции самого бизнесмена и данных следствия. Пока суд не избрал меру пресечения по делу, есть только ходатайство о залог в 700 миллионов гривен.

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Суд остановил рассмотрение дела

Печерский суд остановил заседание по избранию меры пресечения бизнесмену Игорю Мазепе из-за решения об отводе судьи, поскольку защита заявила о его заангажированности.

В ходе заседания адвокаты Мазепы озвучили 3 ходатайства в суд:

О проведении трансляции из зала суда; Об отводе прокурора по делу из-за предвзятого отношения и нарушения презумпции невиновности. А именно, защита заявила, что в тексте подозрения сторона обвинения утверждает как свершившийся факт, что Мазепа совершил преступление. Кроме того, обыски у Мазепы были проведены без предъявления соответствующего постановления суда; Об отложении заседания на "разумное время" для сбора информации.

В то же время сторона обвинения заявила, что Мазепа планировал скрыться из страны после получения информации о вручении ему подозрений. По третьему ходатайству обвинение заявило, что защите было известно об уголовном производстве минимум месяц, когда продолжались обыски у других фигурантов.

Судья отказал во всех трех ходатайствах. Следовательно, защита попросила об отводе судьи на основании предвзятого отношения. Суд остановил рассмотрение дела до решения об отводе.

Заметьте. Согласно Уголовно-процессуальному Кодексу срок задержания лица без определения следственного судьи, суда не может превышать 72 часов с момента задержания.



Игорь Мазепа в зале суда 19 января / Фото Громадского

Детали громкого задержания Мазепы

О задержании бизнесмена и директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы правоохранителями стало известно 18 января. В ГБР не называли имени, указывали лишь, что задержанный подозревается в организации схемы противоправного завладения землями.



Игоря Мазепу задержали во время пересечения границы / Фото Нацполиции

"18 января, работники ГБР совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции при попытке выезда за границу задержали бизнесмена — организатора схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры — Киевской ГЭС. Задержание производилось на основании статьи 208 УПК Украины", – сообщили правоохранители.

Также отмечалось, что в разных регионах Украины были задержаны еще три участника преступной организации, в частности, брат организатора группы.



В деле задержаны три других фигуранта дела, им вручили подозрения / Фото Полиции

Справка. В ведомстве напомнили, что ранее, 29 ноября 2023 года, сотрудники ГБР совместно с ДСР Нацполиции разоблачили и задержали участников преступной организации, которые противоправно завладели более 7 гектарами земли, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры – Киевской ГЭС.

Как действовала преступная схема

По данным следствия, к преступной организации входило почти два десятка фигурантов. В их числе известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, другие специалисты и представители госорганов.

"Они действовали в интересах нескольких застройщиков. Используя пробелы в правовом статусе участков, организаторы схемы из-за коррупционных связей в госорганах оформляли их как земли сельхозназначения, что позволяло выделять эти участки гражданам Украины", – говорится в сообщении.

Другие участники подыскивали через соцсети "подставных лиц", которые за деньги соглашались подписать документы по выделению им земли в частную собственность. Большинство из них были студентами столичных учебных заведений, которые были введены в заблуждение и согласились на предложение из-за тяжелого материального положения.

В дальнейшем исполнители от имени "подставных лиц" подписывали документы для оформления права собственности на земельные участки. Следующим шагом была "перепродажа" земли представителям известных в Киевской области застройщиков элитной недвижимости, которые и заказали и профинансировали сделку.

Важно! По такой схеме на протяжении 2020 – 2021 годов организаторы и участники преступной организации завладели землями государственной собственности, отнесенными к землям водного фонда, и расположены на гидросооружениях стратегической Киевской ГЭС. При этом способствовали этим сделкам отдельные должностные лица органов Госгеокадастра, которые превысили свои служебные полномочия при принятии решений по выделению земельных участков.

В ГБР отметили, что участникам преступной организации грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Почему подозрение объявлено только сейчас

Татьяна Сапьян в эфире телемарафона объяснила, почему подозрение Игорю Мазепе объявили именно сейчас, а не сделали этого раньше. В частности, по ее словам, разоблачены эти махинации сейчас, поэтому и сейчас по этому факту возбуждены уголовные производства.

Она также рассказала, в чем была сущность схемы. По ее словам, земли, на которых расположена Киевская ГЭС, переоформили на подставных лиц, чтобы построить на них коттеджные городки. Этого делать нельзя.

Стоимость земли оценивается в 15 миллионов гривен.

Застройка угрожала критической инфраструктуре Киева

Также спикер ГБР Татьяна Сапьсян сообщила, что участки, на которых расположены гидротехнические сооружения, являются критической инфраструктурой столицы.

"Сейчас речь идет о 7 гектарах земли. Их переоформили на подставных лиц, чтобы построить на них коттеджные городки", — отметила спикер.

В компании заявили о давлении

В компании Concorde Capital заявили, что дело связано с политической позицией по усилению давления. Там отметили, что после задержания Игоря Мазепы в компании тоже прошли обыски. В то же время там заявили, что готовят иск к правительству о давлении на компанию.

Во время обысков правоохранители действовали незаконно и агрессивно, допустив разнообразные процессуальные нарушения, как ограничение доступа адвокатов, беспорядочное изъятие документов и личных средств работников компании, обыск офиса компании без определения суда и силовой вылом двери,

– говорится в сообщении.

В Concorde Capital также считают, что вопрос давления на Игоря Мазепу выходит за рамки следственных действий, инициированных правоохранительными органами. Особенно в контексте того, что "Игорь Мазепа открыто говорил о коррупции в силовых структурах и создании антирейтинга нечестным силовикам".

Что о задержании говорит сам Мазепа

Бизнесмен опубликовал у себя на фейсбуке комментарий о своем задержании, где поблагодарил всех, кто его поддержал, а также подчеркнул, что "не будет вспоминать все дела, где силовики преследуют бизнесменов".

"Кто-то там счел, что эта операция нанесла ущерб государству на 7 миллионов гривен. Говорят, выделили с нарушением законодательства. Почему пришли ко мне – не ясно, потому что я никому никаких государственных участков не выделял. Ответы на вопрос, задержали ли тех, кто выделял, я не получил", – отметил Игорь Мазепа.

Кто такой Игорь Мазепа

Игорь Александрович Мазепа родился в Киеве 2 августа 1976 года. Он известен украинский бизнесмен и общественный деятель.

Игорь Мазепа является основателем и генеральным директором инвестиционной компании Concorde Capital. Входил в состав наблюдательного совета ПАО "Укрсоцбанк" с 10 ноября 2016 по 14 августа 2018 года.

Concorde Capital уже 18 лет является лидером инвестиционного рынка Украины и за это время привлекла более 4 миллиардов долларов США инвестиций от более чем 1000 клиентов.