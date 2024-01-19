Про це повідомили у пресслужбі компанії Concorde Capital. Текст заяви компанії читайте далі.

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"Маємо справу з найбільшим ударом по інвестиційному ринку України за всю історію Незалежності. Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа був затриманий працівниками ДБР та поліції", – йдеться у заяві.

Силовики діяли протизаконно та агресивно, допустили всі можливі процесуальні порушення: не допустили адвокатів, вилучали всі без розбору документи й особисті кошти працівників компанії, обшукали офіс компанії без ухвали суду та з виламуванням дверей. Компанія вже готує звернення до керівництва держави щодо тиску на компанію та знищення силовиками інвестиційного клімату в Україні,

– наголосили в Concorde Capital.

У компанії додали, що це звернення планують підписати власники сотень великих бюджетоутворюючих українських компаній.

Питання по тиску на Ігоря Мазепу починає вже виходити далеко за межі слідчих дій, розпочатих правоохоронцями, як тільки Ігор Мазепа не побоявся заявити на всю країну про корумпованість силових структур та про створення антирейтингу недобросовісних правоохоронців,

– заявили в Concorde Capital.

Що передувало затриманню

У травні 2023 року засновник Concorde Capital Ігор Мазепа анонсував створення антирейтингу правоохоронців та суддів, які використовують повноваження з незаконною метою.

28 червня на підтримку ініціативи Ігоря Мазепи виступили 42 відомі вітчизняні підприємці, які опублікували маніфест на захист 42-ї статті Конституції. Серед них – власниця фармкомпанії "Фармак" Філя Жебровська, гендиректор "Агромату" Сергій Войтенко, засновник "Текстиль-Контакту" Олександр Соколовський, фаундер компаній FinStream та Cronvest, голова Асоціації підприємців-ветеранів Сергій Позняк, голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник та інші.

За даними компанії, після цього публічного звернення правоохоронці отримали команду провести затримання Ігоря Мазепи через фабрикування проти нього кількох кримінальних проваджень.

Заснована Ігорем Мазепою компанія Concorde Capital вже 15 років є лідером інвестиційного ринку України, залучивши для понад 1000 клієнтів понад 4 мільярди доларів інвестицій.