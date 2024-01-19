Об этом сообщили в пресс-службе компании Concorde Capital. Текст заявления компании читайте дальше.

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"Имеем дело с самым большим ударом по инвестиционному рынку Украины за всю историю Независимости. Учредитель Concorde Capital Игорь Мазепа был задержан работниками ДБР и полиции", – говорится в заявлении.

Силовики действовали противозаконно и агрессивно, допустили все возможные процессуальные нарушения: не допустили адвокатов, изъяли все документы и личные средства сотрудников компании, обыскали офис компании без определения суда и с выламыванием дверей. Компания уже готовит обращение к руководству государства о давлении на компанию и уничтожении силовиками инвестиционного климата в Украине,

– отметили в Concorde Capital.

В компании добавили, что это обращение планируют подписать владельцы сотен крупных бюджетообразующих украинских компаний.

Вопрос по давлению на Игоря Мазепу начинает уже выходить далеко за пределы следственных действий, предпринятых правоохранителями, как только Игорь Мазепа не побоялся заявить на всю страну о коррумпированности силовых структур и о создании антирейтинга недобросовестных правоохранителей,

– заявили в Concorde Capital.

Что предшествовало задержанию

В мае 2023 года основатель Concorde Capital Игорь Мазепа анонсировал создание антирейтинга правоохранителей и судей, использующих полномочия для незаконных целей.

28 июня в поддержку инициативы Игоря Мазепы выступили 42 известных отечественных предпринимателя, которые опубликовали манифест в защиту 42-й статьи Конституции. Среди них – владелица фармкомпании "Фармак" Филя Жебровская, гендиректор "Агромата" Сергей Войтенко, основатель "Текстиль-Контакта" Александр Соколовский, фаундер компаний FinStream и Cronvest, глава Ассоциации предпринимателей-ветеранов Сергей Позняк, глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник и другие.

По данным компании, после этого публичного обращения правоохранители получили команду провести задержание Игоря Мазепы из-за фабрикования против него нескольких уголовных производств.

Основанная Игорем Мазепой компания Concorde Capital уже 15 лет является лидером инвестиционного рынка Украины, привлекая для более 1000 клиентов более 4 миллиардов долларов инвестиций.