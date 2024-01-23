В пресс-службе Concorde Capital считают, что задержание связано с публичной позицией Мазепы насчет усиления давления со стороны правоохранительных органов на владельцев украинского бизнеса. Там говорят, что силовики действовали противозаконно и агрессивно, а арест называют наибольшим ударом по инвестиционному рынку Украины за всю историю независимости.
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В чем подозревают Игоря Мазепу
Бизнесмен – подозреваемый по делу о завладении землей вблизи Киевской ГЭС, ее ведет ГБР.
Следователи считают, что бизнесмен организовал схему противоправного завладения землями, где расположены гидротехнические постройки критической инфраструктуры, а именно Киевской ГЭС. Речь о земельном участке в Вышгородском районе площадью более 7 гектаров стоимостью более 20 миллионов гривен.
Каков был размер залога
19 января Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля. Была и альтернатива – залог в 349 миллионов гривен.
Впоследствии размер залога уменьшили до 21 миллиона гривен.
Сам Игорь Мазепа сказал, что такой залог – фактически безальтернативный арест. Ведь "ни один бизнесмен в этой стране не сможет в короткие сроки из своего бизнеса вытянуть такие средства".
И заметил: дело касалось 7 миллионов, а залог составляет 349 миллионов.
Кратко о ходе дела Мазепы
- По делу задержаны несколько подозреваемых, в том числе брат Мазепы. Также сообщалось, что сгорел загородный дом бизнесмена.
- Предприниматели и представители ВРУ провели закрытую встречу, касающуюся давления силовых структур на украинский бизнес. 22 января о ней говорил президент Украины – мол, есть проблемы, и их будут решать на СНБО.
- 23 января в обращении Зеленский рассказал о том, что уже есть решение СНБО об экономической безопасности и стабильности. В частности, будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства, в состав которого войдут представители именно бизнеса. Это не единственное решение, о других читайте здесь.