По предварительным данным, это могло быть загородное здание скандального бизнесмена Игоря Мазепы, которого задержали в подозрении в махинациях с землями Киевской ГЭС. Однако владелицей этого дома является Мазепа Елена Васильевна, об этом в комментарии 24 Канала рассказал помощник начальника Главного управления по связям со СМИ и работы с общественностью ГСЧС Черниговской области Александр Ивченко.

К теме За что взяли под стражу бизнесмена Игоря Мазепу и его брата: все, что известно о скандале

Загородный дом Мазепы в Черниговской области мог сгореть

Журналисты издания "Левый берег" со ссылкой на собственные источники сообщили, что дом в селе Картовецкое был оборудован системами наблюдения, поэтому причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара там нет.

Кроме того, журналисты предоставили кадры пожара из этого дома. На фото можно увидеть, что здание сгорело до фона.



Дом в селе Картовецкое сгорел до фона / Фото "Левый берег"

В то же время помощник начальника Главного управления по связям со СМИ и работы с общественностью ГСЧС Черниговской области Александр Ивченко в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал детали пожара в этом доме. Он отметил, что информация о пожаре в Картовецком поступила в службу около 3:22 ночи.

Огнем уничтожен жилой дом. Вероятная причина пожара – недостаток конструкции и нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов,

– сказал Ивченко.

Кроме того, представитель ГСЧС Черниговской области сказал, что владельцем дома является Мазепа Елена Васильевна, родившаяся в 1946 году. По предварительным данным журналистов, эта женщина может стать родственницей бизнесмена Игоря Мазепы.