Президент зазначив, що рішення стосується економічної безпеки та стабільності під час воєнного стану. Ці рішення мають допомогти нашим громадянам.

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Зеленський розповів про рішення РНБО

Президент наголосив, що у новому рішенні РНБО про економічну безпеку і стабільність чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним інституціям розв'язати увесь комплекс проблем, про який багато говорилося останнім часом.

Як і домовилися урядовці з представниками бізнесу, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, і до її складу увійдуть представники саме бізнесу. Це відомі імена, відомі очільники українських компаній,

– сказав Зеленський.

За словами глави держави, це бізнес, який працює заради мільйонів людей, зокрема, це технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі.

"Різні галузі, щоб були різні погляди. Але одне завдання – зміцнення нашої економіки, нашого суспільства", – підкреслив він.

Окрім цього, за словами Зеленського, у рішенні є абсолютна чіткість щодо правоохоронних органів. Відповідно уряд представить зміни до закону про Бюро економічної безпеки та деяких інших законів, щоб обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на легальний бізнес.

Визначено на рівні РНБО й термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства. Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних, треба зняти всю проблематику з податковими накладними. І багато іншого – все детально є в указі,

– розповів Зеленський.

Він також зауважив, що держава свою частину морального договору з бізнесом виконає. Однак, за словами президента, важливо, щоб кожен з підприємців в Україні виконав свою частину домовленостей.

"Бізнес сплачує податки, працює легально, поважає працівників, працівниць і точно не працює з Росією. Всі ми працюємо лише на українську перемогу!", – наголосив український очільник.

Президент прокоментував ракетний удар по нашій державі

Зеленський зауважив, що росіяни пустили майже 40 ракет різних типів, щоб спробувати обійти нашу систему ППО. За його словами, значну частину ракет вдалося збити.

На жаль, є влучання. Більш ніж 200 різних об'єктів пошкоджені – 139 тільки звичайних будинків… 130 людей поранені або травмовані. Усім їм надається необхідна допомога. На жаль, 18 людей загинули…

– сказав він.

Президент також висловив співчуття рідним і близьким загиблих, однак наголосив, що їхня кількість може зрости, адже у Харкові досі триває рятувальна операція – розбирають завали будинку.

"Звичайна багатоповерхівка, звичайні люди там жили. Просто нормальне життя – ось що сучасна Росія розглядає як загрозу собі. Ця держава – типовий терорист. І хай там, у Росії, знають, що український характер уміє бути достатньо далекобійним у відповідь", – підкреслив Зеленський.

Він також наголосив, що російська війна обов'язково повернеться додому, звідки це зло й прийшло. Президент також подякував усім, хто забезпечує, щоб логістика держави-терориста, інфраструктура, сама Росія відчували, яка насправді ціна війни.

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Подяка працівникам ДСНС

Зеленський у своєму зверненні відзначив весь колектив ДСНС України. Усіх, хто працює, щоб урятувати життя людей, допомогти після ударів, і хто вдень та вночі присвячує своє життя тому, щоб кожен був врятований.

Усі наші регіони, усі наші громади, які потребують захисту й отримують його від ДСНС. Дякую всім у службі за самовідданість, професійність та людяність,

– сказав президент.

Глава держави також згадав такі імена у своєму зверненні:

Працівників ДСНС у Харківській області: сержанта Олексія Рудченка, головних майстер-сержантів Сергія Онопрієнка та Руслана Голіка, старшого лейтенанта Віталія Підлісного та майора Микиту Захарова.

Працівників ДСНС в місті Києві: майстер-сержанта Андрія Дідківського, головних майстер-сержантів Миколу Книша, Костянтина Конєва та Сергія Наконечного, а також капітана Іванну Давиденко.

Працівників ДСНС Донецької області: сержанта Артура Тараненка, Артема Толмачова, Костянтина Калуса та Степана Голівеця, а також капітанів служби цивільного захисту Сергія Субботіна та Олександра Пехтерева.

"Дякую всім, хто рятує й допомагає рятувати життя людей", – наголосив Зеленський.

Глава держави розповів про зустріч з Вебером

Крім того, Зеленський зазначив, що провів зустріч із главою Європейської народної партії Манфредом Вебером. Європеєць був із візитом сьогодні в Україні.

Вагома європейська політична сила. І в нас доволі продуктивна була розмова. Я поінформував і про ситуацію на полі бою, і про наш захист від російського терору,

– сказав президент.

Глава держави зауважив, що Україна має й надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо ППО. Адже це саме той пріоритет, який у 2024 році й в захисті наших міст і сіл, і в захисті позицій на фронті має вплинути на стратегічну ситуацію, тобто на перебіг війни загалом.

Наостанок Зеленський розповів, що говорив із Вебером про нашу роботу на рівні європейських інституцій, про очікування від роботи Європейської ради та про інтеграцію України в ЄС.