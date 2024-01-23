Президент України відреагував на масштабний ракетний обстріл. Він висловив співчуття близьким та рідним загиблих, а також подякував рятувальникам.

Усе про масований обстріл Пекельний ранок для Києва, Харкова та Павлограда: все про ракетну атаку 23 січня

Черговий акт терору

Зеленський наголосив, що масована атака 23 січня – це свідомий терор проти звичайних житлових будинків у Києві, Харкові та Павлограді. Президент повідомив, що унаслідок ракетних ударів у Києві постраждало 22 особи, у Харкові, за попередніми даними, загинуло 5 осіб і 51 людина отримала поранення, серед яких 5 дітей. Також російський терор забрав життя однієї людини в Павлограді. Окрім того, з-під завалів вдалося врятувати 27 осіб.

Президент висловив щирі співчуття всім рідним і близьким загиблих. Він також відзначив роботу рятувальників, які першими прибувають на місце подій.

Наші героїчні рятувальники, ті, хто завжди першими прибувають на місця ворожих обстрілів, попри всі складнощі, продовжують свою дуже важливу роботу заради порятунку людей. Дякую всім нашим захисникам і захисницям, працівникам і працівницям усіх екстрених служб, усім тим, чиє серце просто відчуває, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя,

– подякував Зеленський.

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