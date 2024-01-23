Спершу тексту на сайті ВР не було. Він з'явився пізніше, тож про його зміст можна було судити зі звернення президента і пояснення депутатів від "Слуги народу". Що передбачає документ – розкаже 24 Канал.

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Навіщо Україні цей законопроєкт

Президент, а згодом депутати пояснили: він об'єднає українців по всьому світу. Етнічні українці зможуть отримати паспорт нашої держави, як і іноземні громадяни, які воюють проти Росії. Таким чином Україна віддячить людям, які борються за її свободу.

Водночас обіцяють, що росіяни та російські паспорти не підпадуть під дію законопроєкту.

Законопроєкт про множинне громадянство №10425: що відомо

Метою законопроєкту "Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України", відповідно до картки на сайті ВР, є актуалізація положень законодавства у сфері міграції, громадянства, зокрема підстав і порядку набуття та припинення громадянства України. Також він має удосконалити правове регулювання питань щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які у складі Збройних Сил України боронять незалежність нашої держави.

Відповідно до проєкту закону, громадянин України – це особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України. А громадянство України – правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій прояв у їх взаємних правах та обов'язках.

Хто може стати громадянином України

Законопроєктом запроваджується декларація про визнання себе громадянином України. В ній іноземець засвідчує, що в разі набуття громадянства України визнає себе лише громадянином України. Це стосується громадян(підданих) держави, чиї громадяни набувають громадянство нашої держави у спрощеному порядку.

Громадяни цілої низки держав зможуть набути громадянство України у спрощеному порядку:

Республіка Австрія;

Королівство Бельгія;

Республіка Болгарія;

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії;

Грецька Республіка;

Королівство Данія;

Естонська Республіка;

Ірландія;

Королівство Іспанія;

Італійська Республіка;

Канада;

Республіка Кіпр;

Королівство Норвегія;

Латвійська Республіка;

Литовська Республіка;

Велике Герцогство Люксембург;

Республіка Мальта;

Королівство Нідерланди;

Федеративна Республіка Німеччина;

Республіка Польща;

Португальська Республіка;

Румунія;

Словацька Республіка;

Республіка Словенія;

Сполучені Штати Америки;

Угорщина;

Фінляндська Республіка;

Французька Республіка;

Республіка Хорватія;

Чеська Республіка;

Королівство Швеція;

Швейцарська Конфедерація;

Японія.

Якщо ж людина хоче стати громадянином України, але при цьому є громадянином держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом, вона має подати зобов'язання припинити іноземне громадянство. Інакше паспорт із тризубом не отримати.

Щоб стати громадянином України, слід знати основні норми Конституції і дотримуватися їх, а також бути готовим скласти іспит на знання основ Конституції, історії України та української мови.

Хто може втратити громадянство України

Це може статися в низці випадків:

якщо людина добровільно набула громадянства держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

якщо повнолітній громадянин України, який має громадянство (підданство) іноземної держави, використав на території України паспортний документ іноземця, наслідком якого є створення загроз національній безпеці та/або національним інтересам України

якщо особа стала громадянином України внаслідок подання неправдивих відомостей або підроблених документів, якщо вона не припинила іноземне громадянство чи не склала іспити;

якщо встановлено факт проходження особою військової служби за контрактом у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

якщо обвинувальний вирок суду стосовно осіб, засуджених в Україні за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, набрав законної сили;

якщо людина брала участь у збройній агресії проти України у складі збройних формувань держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або яка перебуває у збройному конфлікті (війні) з Україною чи сприяла (сприяє) вчиненню збройної агресії проти України.

Хто не може набути громадянство України

Це люди, які:

засуджені за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави;

які вчинили на території іншої держави діяння, визнане Кримінальним кодексом України тяжким або особливо тяжким злочином;

які створюють загрозу національним інтересам, національній безпеці, охороні громадського порядку, суверенітету і територіальній цілісності України.

Як корелює законопроєкт із Конституцією

Дмитро Кулеба заявив, що Конституція України не забороняє множинне громадянство.

Юристи дуже детально аналізували історію цього питання і появи цієї норми. Її не можна читати у відриві від норми закону… У законі про громадянство чітко написано, що під єдиним громадянством мається на увазі неможливість існування окремого громадянства окремих адміністративно-територіальних одиниць України. Не може бути "громадянина Криму", "громадянина Полтавщини", "громадянина Закарпаття" – є єдине цілісне поняття громадянства України,

– пояснив він.

Тобто визначення єдиного громадянства в Конституції не стосується інституту множинного громадянства в контексті громадянства інших країн.

Автори законопроєкту керувалися двома ідеями: по-перше, щоб мільйони українців, які історично і протягом останніх двох років опинилися за кордоном, могли зберігати паспорт громадянина України. А по-друге, що Україна буде членом ЄС, "де буде вільний рух".