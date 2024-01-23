Вначале текста на сайте ВР не было. Он появился позже, так что о его содержании можно было судить по обращению президента и объяснению депутатов от "Слуги народа". Что предусматривает документ – расскажет 24 Канал.
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Зачем Украине этот законопроект
Президент, а впоследствии депутаты объяснили: он объединит украинцев по всему миру. Этнические украинцы смогут получить паспорт нашего государства, как и иностранные граждане, воюющие против России. Таким образом Украина отблагодарит людей, которые борются за ее свободу.
В то же время обещают, что россияне и российские паспорта не подпадут под действие законопроекта.
Законопроект о множественном гражданстве №10425: что известно
Целью законопроекта "О некоторых вопросах в сфере миграции по основаниям и порядку обретения и прекращения гражданства Украины", согласно карточке на сайте ВР, является актуализация положений законодательства в сфере миграции, гражданства, в том числе оснований и порядка обретения и прекращения гражданства Украины. Также он должен усовершенствовать правовое регулирование вопросов правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые в составе Вооруженных Сил Украины защищают независимость нашего государства.
Согласно проекту закона, гражданин Украины – это лицо, которое обрело гражданство Украины в порядке, предусмотренном законами Украины и международными договорами Украины. А гражданство Украины – правовая связь между физическим лицом и Украиной, которая находит свое проявление в их взаимных правах и обязанностях.
Кто может стать гражданином Украины
Законопроектом вводится декларация на признание себя гражданином Украины. В ней иностранец свидетельствует, что в случае обретения гражданства Украины признает себя только гражданином Украины. Это касается граждан (подданных) государства, чьи граждане обретают гражданство нашего государства в упрощенном порядке.
Граждане целого ряда государств смогут обрести гражданство Украины в упрощенном порядке:
- Республика Австрия;
- Королевство Бельгия;
- Республика Болгария;
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
- Греческая Республика;
- Королевство Дания;
- Эстонская Республика;
- Ирландия;
- Королевство Испания;
- Итальянская Республика;
- Канада;
- Республика Кипр;
- Королевство Норвегия;
- Латвийская Республика;
- Литовская Республика;
- Великое Герцогство Люксембург;
- Республика Мальта;
- Королевство Нидерланды;
- Федеративная Республика Германия;
- Республика Польша;
- Португальская Республика;
- Румыния;
- Словацкая Республика;
- Республика Словения;
- Соединенные Штаты Америки;
- Венгрия;
- Финляндская Республика;
- Французская Республика;
- Республика Хорватия;
- Чешская Республика;
- Королевство Швеция;
- Швейцарская Конфедерация;
- Япония.
Если же человек хочет стать гражданином Украины, но при этом является гражданином государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, он должен подать обязательство прекратить иностранное гражданство. Иначе паспорт с трезубцем не получить.
Чтобы стать гражданином Украины, следует знать основные нормы Конституции и соблюдать их, а также быть готовым сдать экзамен на знание основ Конституции, истории Украины и украинского языка.
Кто может потерять гражданство Украины
Это может произойти в ряде случаев:
- если человек добровольно обрел гражданство государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом;
- если совершеннолетний гражданин Украины, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, использовал на территории Украины паспортный документ иностранца, следствием которого является создание угроз национальной безопасности и/или национальным интересам Украины;
- если лицо стало гражданином Украины в результате предоставления ложных сведений или поддельных документов, если оно не прекратило иностранное гражданство или не сдало экзамены;
- если установлен факт прохождения лицом военной службы по контракту в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом;
- если есть обвинительный приговор суда в отношении лиц, осужденных в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, вступил в законную силу;
- если человек участвовал в вооруженной агрессии против Украины в составе вооруженных формирований государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, или находящегося в вооруженном конфликте (войне) с Украиной или способствовавшего (способствующего) совершению вооруженной агрессии против Украины.
Кто не может обрести гражданство Украины
Это люди, которые:
- осуждены за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (до погашения или снятия судимости) с учетом уровня угрозы для национальной безопасности государства;
- совершили на территории другого государства деяние, признанное Уголовным кодексом Украины тяжким или особо тяжким преступлением;
- создают угрозу национальным интересам, национальной безопасности, охране общественного порядка, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Как коррелирует законопроект с Конституцией
Дмитрий Кулеба заявил, что Конституция Украины не запрещает множественное гражданство.
Юристы очень детально анализировали историю этого вопроса и появление этой нормы. Ее нельзя читать в отрыве от нормы закона… В законе о гражданстве четко написано, что под единым гражданством подразумевается невозможность существования отдельного гражданства отдельных административно-территориальных единиц Украины. Не может быть "гражданина Крыма", "гражданина Полтавщины", "гражданина Закарпатья" – есть единое целостное понятие гражданства Украины,
– объяснил он.
То есть определение единого гражданства в Конституции не касается института множественного гражданства в контексте гражданства других стран.
Авторы законопроекта руководствовались двумя идеями: во-первых, чтобы миллионы украинцев, которые исторически и в течение последних двух лет оказались за границей, могли сохранить паспорт гражданина Украины. А во-вторых, что Украина будет членом ЕС, "где будет свободное движение".