Напомним, Алексей Тандыр совершил ДТП в мае 2023 года на одном из блокпостов в Киеве. Он сбил насмерть нацгвардейца.

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Судье Тандыру продлили содержание под стражей

Святошинский районный суд Киева продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила 4 апреля Киевская городская прокуратура.

Мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена на 2 месяца – до 2 июня 2024 года.

Судья Тандыр сбил нацгвардейца: коротко