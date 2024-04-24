Зазначається, що сам чоловік був родом з Львівщини. Поховають чоловіка в селі Волсвин, що у Червоноградському районі.
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Загибель Героя
Внаслідок ДТП поблизу села Іванківці Хмельницької області 23 квітня загинув військовий Олександр Дейкало. Чоловік був командиром машини інженерно-дорожного взводу військової частини А2300. Герой був 1988 року народження.
Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. Світла пам’ять і вічна слава Герою,
– повідомили у Червоноградській міській раді.
Олександр Дейкало загинув в ДТП / Червоноградська міська рада
Як повідомили у пресслужбі поліції Хмельниччини, аварія на трасі Кам’янець – Подільський – Сатанів – Білогір’я сталася близько 8:50. 36-річний водій Mitsubishi з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.
Заупокійне Богослужіння за військовослужбовцем розпочнеться о 20:00 в церкві Воздвиження Чесного Хреста. Чин похорону Олександра Дейкала відбудеться 25 квітня, о 11:00. Поховають Воїна на кладовищі в селі Волсвин.
Втрати України
- У Києві 19 квітня відбулося прощання з військовим Павлом Петриченком. Він загинув у Донецькій області. Павло був молодшим сержантом 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка і займався аеророзвідкою.
- У Лебедині Сумської області 18 квітня попрощалися з міським головою Олександром Бакликовим. Посадовець обороняв Україну на фронті та загинув під час виконання бойового завдання Авто військових розстріляли, а Олександр взяв основний удар на себе.
- Того таки дня у Києві в останню путь провели в останній путь письменника і громадського діяча Дмитра Капранова. На прощання у Михайлівському Золотоверхому соборі прийшли понад сто людей. Причиною смерті діяча став серцевий напад.