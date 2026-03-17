Трагічну справу розслідує Київська обласна прокуратура. Там розповіли деталі інциденту й показали перші фото з місця події.

Що відомо про справу?

За попередньою інформацією, батько перебував у будинку разом зі своєю малолітньою донькою. Ймовірно, чоловік вистрілив з пістолета просто в голову 11-річній дівчині.

Після вбивства він наклав на себе руки. У телефоні в чоловіка знайшли передсмертну записку. Тіла обох загиблих направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Співробітники прокуратури, які займаються розслідуванням загибелі чоловіка та його доньки, показали також кадри з будинку, де сталася трагедія.

Зауважте! З етичних міркувань ми не можемо показати ці фотографії, адже вони містять особливо чутливий контент. Втім, ви можете переглянути їх, перейшовши за посиланням.

Також додамо, що у кримінальному провадженні розслідується умисне вбивство. Наразі з'ясовується можлива причетність до трагедії сторонніх осіб.

Слідчі також перевіряють походження вогнепальної зброї, вони вже внесли відомості за фактом незаконного поводження зі нею.

Подробиці подібної страшної трагедії на Львівщині