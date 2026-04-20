Подробиці інциденту розповіли в поліції.

Що відомо про затримання чоловіка?

Правоохоронці зазначили, що 19 квітня отримали повідомлення про озброєного чоловіка, який ножем погрожував громадянам, а також поранив дитину.

Постраждалого госпіталізували медики, а патрульні почали обстежувати територію. Порушник сховався на обійсті приватного будинку.

Під час розмови з поліціянтами він поводився агресивно й, вочевидь, був п'яним, а також продовжував погрожувати. Правоохоронці затримали чоловіка, застосувавши фізичну силу й наручники.

Затримання порушника в Одесі: дивіться відео поліції

У ході перевірки виявилося, що порушник має статус особи, яка самовільно залишила військову частину. Тож його передали військовій службі правопорядку.

При цьому слідчі внесли інформацію про інцидент до ЄРДР за частиною 1 статті 125. Мовиться про легке тілесне ушкодження.

Зазначимо, що 20 квітня в Одесі сталася інша трагічна подія. У Приморському районі міста знайшли застреленим депутата Одеської міськради. Тіло чиновника виявили в автомобілі.

