Подробиці інциденту розповіли в поліції.
Що відомо про затримання чоловіка?
Правоохоронці зазначили, що 19 квітня отримали повідомлення про озброєного чоловіка, який ножем погрожував громадянам, а також поранив дитину.
Важливо! ДСНС оприлюднила правила дій у разі надзвичайних ситуацій, зокрема перестрілок і терактів.
Постраждалого госпіталізували медики, а патрульні почали обстежувати територію. Порушник сховався на обійсті приватного будинку.
Під час розмови з поліціянтами він поводився агресивно й, вочевидь, був п'яним, а також продовжував погрожувати. Правоохоронці затримали чоловіка, застосувавши фізичну силу й наручники.
У ході перевірки виявилося, що порушник має статус особи, яка самовільно залишила військову частину. Тож його передали військовій службі правопорядку.
При цьому слідчі внесли інформацію про інцидент до ЄРДР за частиною 1 статті 125. Мовиться про легке тілесне ушкодження.
Зазначимо, що 20 квітня в Одесі сталася інша трагічна подія. У Приморському районі міста знайшли застреленим депутата Одеської міськради. Тіло чиновника виявили в автомобілі.
На вулицях Києва та Чернігова була стрілянина: що відомо?
18 квітня після 17:00 у Голосіївському районі столиці чоловік відкрив стрілянину просто на вулиці. Під час спецоперації поліції та бійців КОРД його заблокували в супермаркеті "Велмарт", де він утримував заручників.
Унаслідок теракту загинули семеро людей, ще 14 отримали поранення, серед них – 12-річна дитина.
Колишній очільник зовнішньої розвідки Микола Маломуж припустив можливий ідеологічний мотив і не виключив причетності російських спецслужб. Водночас міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що стрілець мав нестабільний психічний стан, і наразі незрозуміло, як він отримав дозвіл на зброю.
Наступного дня, 19 квітня, стрілянину зафіксували і в Чернігові. Двоє чоловіків у стані алкогольного сп'яніння йшли вулицею, і один із них кілька разів вистрілив у повітря зі стартового пістолета. Правоохоронці швидко затримали 23-річного порушника, вилучили зброю та відкрили кримінальне провадження за хуліганство.