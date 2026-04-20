Подробиці інциденту розповіли в патрульній поліції Києва.
Що відомо про озброєного чоловіка, який розгулював столицею?
Патрульні відреагували на виклик місцевих, прибули за зазначеною адресою та затримали чоловіка.
Правоохоронці затримали хулігана / Фото поліції
Він мав ознаки алкогольного сп'яніння, а також, як зазначили в поліції, предмет, схожий на зброю. Так, інспектори викликали на місце події слідчих, які надалі з'ясовуватимуть обставини інциденту.
До слова, в Одесі ще один порушник погрожував перехожим пістолетом посеред вулиці. Унаслідок його дій дитина зазнала поранень. Поліціянти показали відео затримання.
Зверніть увагу! ДСНС оприлюднила правила дій у разі надзвичайних ситуацій. Зокрема, там пояснили, що робити у випадку можливої стрілянини.
18 квітня на київській Деміївці стався теракт. У Голосіївському районі чоловік відкрив вогонь по людях та поліції, після чого забарикадувався із заручниками в супермаркеті. Внаслідок нападу загинуло семеро людей, серед яких музикант Ігор Савченко. Ще чотирнадцятеро дістали поранення, зокрема 12-річний хлопчик. Дитина втратила батька й тітку, його мати перебуває в лікарні.
Зазначимо, що після стрілянини в столиці поліцейські відбігли з місця події, залишивши цивільних під загрозою. Генерал армії Микола Маломуж назвав цю ситуацію провалом і зрадою.
Наступного дня, 19 квітня, у Чернігові поліція затримала нетверезого 23-річного молодика, який стріляв у повітря зі стартового пістолета, через що відкрили кримінальне провадження за хуліганство.
Вже 20 квітня в Одесі зафіксували смерть місцевого депутата, тіло якого з вогнепальним пораненням знайшли в машині, при цьому правоохоронці розглядають версію про самогубство.