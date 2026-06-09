Про це повідомила зооволонтерка Сніжана Бугрік.

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Що сталося з тваринами?

Раніше у Павлоградському районному відділі поліції ГУНП в Дніпропетровській області повідомили про відкриття кримінального провадження та проведення слідчих дій за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Правоохоронці повідомляли, що неповнолітня вже неодноразово потрапляла в поле зору поліції, проте, за словами волонтерів, попри низку знущань, які тривали з 2023 року, розголосу ситуація знову набула лише зараз.

Волонтерка Тетяна стверджує, що поліція вже приїздила на місце злочину, але до відповідальності нікого не притягла. Є також інформація, що в сім'ї живуть кілька тварин – якщо це так, усі вони лишаються в смертельній небезпеці,

– написали в UAnimals.

Організація тоді повідомила про підготовку депутатського звернення від Міжфракційного об'єднання "Гуманна країна" та вимагала розслідування справи та "притягнення кривдниці та її батьків до відповідальності".

"На жаль, це вже не перше наше звернення до поліції щодо цієї справи. Про те, що дівчина знущається з тварин, було відомо ще у 2023 році, але жахіття досі тривають", – додавали зоозахисники про ситуацію.

Пізніше Сніжана Бугрік повідомила, що через кілька днів поліція все ж вилучила тварин – двоє котів, в одного з яких, за словами зоозахисниці, виявили переломи, а також папугу. Інші деталі стосовно їхнього стану невідомі.

24 Канал звернувся за коментарем до Національної поліції у Дніпропетровській області, зокрема стосовно стану вилучених тварин, та наразі очікує на відповідь. У разі її отримання – новину буде оновлено.

Нагадаємо, також раніше оприлюднювали інформацію про те, що неповнолітня буцімто сама стверджує, що вона не просто вбивала тварин роками, а й, за її словами, вчиняла сексуальне насильство над ними, і нібито навіть робила спробу вчинити насильство над маленькою дитиною.