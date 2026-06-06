Суд визначив покарання для дівчини, яка побила хлопця

Справу про побиття хлопця в одному з торгівельних центрів у Вінниці розглянули в суді після клопотання прокурора про призначення винній дівчинці заходів примусового виховного характеру. Про це повідомили у Вінницькому міському суді.

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Суд встановив, що дівчинку звинувачують у побитті незнайомого хлопця. Вона з друзями напала на нього, через що постраждалий отримав струс мозку, забої та садна на різних частинах тіла. Причиною бійки, як повідомляється, була зовнішність хлопця. Матеріали щодо інших учасників конфлікту оформили в окремі провадження.

Важливу роль у рішенні суду зіграло те, що неповнолітня учасниця нападу не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Але її провина була доведена, тож проти неї застосували можливе покарання. Суд визначив, що дівчинці можна присудити примусові заходи виховного характеру. Так її дозвілля обмежили й до дитини застосували необхідні вимоги.

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Нападницю передали під нагляд матері й заборонили неповнолітній перебувати поза місцем проживання в час від 19:00 до 07:00. З такими умовами дівчинка відбуватиме покарання протягом двох років.

Крім того, суд задовольнив позов представника потерпілого хлопця й стягнув з родини дівчинки 30 тисяч гривень моральної шкоди.

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