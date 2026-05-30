Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

Які деталі інциденту з ТЦК у Луцьку?

Про сутичку між, ймовірно школярами, та групою оповіщення спочатку повідомили місцеві пабліки. Вони оприлюднили відео зі штовханиною, що сталась поблизу одного з житлових комплексів міста.

У Волинському обласному ТЦК та СП пояснили, що під час заходів оповіщення чоловік відмовився показати військово-облікові документи та зачинився у власному авто.

Згодом у ситуацію втрутилась група неповнолітніх, перешкоджавши роботі групи оповіщення. В результаті конфлікту було пошкоджено службовий автомобіль, але діти не постраждали.

Наразі з'ясовуються усі обставини події.

Звертаємо увагу, що перешкоджання законній діяльності військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків є неприпустимим та може мати наслідком відповідальність, передбачену законодавством України,

– наголосили в установі.

Нагадаємо, нардеп Георгій Мазурашу заявив, що 28 травня в Нововолинську військовослужбовці ТЦК нібито побили чоловіка з інвалідністю та його 14-річного сина. У Волинському обласному ТЦК та СП спростували звинувачення у побитті дитини.

За наявною інформацією, батько підлітка – військовослужбовець у СЗЧ. Тому його передали до Військової служби правопорядку. Розпочалось досудове розслідування.