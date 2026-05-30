В ефірі "Вечір.LIVE" Мазурашу розповів деталі інциденту на Волині.

Чи був напад ТЦК на чоловіка з інвалідністю та його сина?

За його словами, невідомі особи у формі зайшли до приватного гаража, побили чоловіка з інвалідністю, а також його неповнолітнього сина. Після цього чоловік нібито опинився в навчальному центрі, а дитина – у лікарні.

Дуже важливо, щоби з такими бусифікаторами система правоохоронна розбиралася оперативно і давала чіткий сигнал громадянам, що такого в нашій країні далі не буде,

– заявив нардеп.

У Волинському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент, про який повідомив Мазурашу.

Там заявили, що інформація про нібито побиття дитини працівниками військкомату не відповідає дійсності.

Окрім того, встановлено, що батько дитини є військовослужбовцем, однак перебуває у статусі самовільного залишення частини. У зв'язку з цим його передали представникам Військової служби правопорядку відповідно до чинного законодавства.

Також інформація про наявність інвалідності у чоловіка наразі документально не підтверджена. За словами матері дитини, документи для оформлення відповідного статусу лише готуються до подання.

За цим фактом правоохоронними органами здійснюється досудове розслідування. Остаточна правова оцінка діям усіх учасників події буде надана після завершення необхідних процесуальних та слідчих дій,

– пояснили у ТЦК.

Нагадаємо, що у Кропивницькому чоловіка під час перевірки документів доставили до ТЦК разом із 8-річною донькою. За словами адвокатки, дитина провела там понад 10 годин, а батькові не дозволили відкласти проходження ВЛК, хоча йому не було з ким залишити доньку.