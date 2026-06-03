Як стало відомо про злочини неповнолітньої жительки Павлограду, що кажуть про це у поліції та організаціях із захисту тварин – розбирався 24 Канал.

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Як стало відомо про знущання з тварин дівчиною у Павлограді?

Історією у соціальній мережі Threads ще 2 червня поділилася користувачка Аліна Нестерова. За її словами, у Павлограді, що в Дніпропетровській області, неповнолітня дівчина систематично знущається з тварин, вбиває їх, знімає це на відео та демонструє іншим.

Попри обіцянки дорослих, що ситуацію взято під контроль, з'являються нові свідчення жорстокого поводження з тваринами. Поліція в курсі про все, але, як бачите…

– стверджує Нестерова.

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Зверніть увагу! Користувачка також поширила відео, які з'являлися від неповнолітньої. 24 Канал не може їх показати з етичних міркувань. На кадрах чутливий контент, не рекомендовано до перегляду людям із чутливою психікою та неповнолітнім, 18+.

Також написали про цю історію у громадському об'єднанні "Захист тварин "Плюшка"". Там зазначили, що неповнолітня знущається з тваринок у Павлограді щонайменше 3 роки.

Також з дописів ГО стало відомо, що дівчину, ймовірно, звати Поліна, і їй зараз 17 років, і її вже начебто притягували до відповідальності за злочини.

Також у телеграм-каналі "Захист тварин "Плюшка"" писали, що до дівчини приходили додому, зокрема разом із правоохоронцями, але вона не відчинила нікому. Виламати двері у квартиру поліція самостійно не має права, адже це можна зробити лише за ухвалою суду.

Що готуються зробити зоозахисні організації для захисту тваринок?

Всеукраїнська організація із захисту тварин та довкілля UAnimals у соцмережі Threads написала, що готує заяву в поліцію та депутатське звернення від міжфракційного об'єднання "Гуманна країна".

Представники організації вимагають розслідувати справу, притягти кривдницю до відповідальності, а також вилучити з родини тваринок.

На жаль, це вже не перше наше звернення до поліції щодо цієї справи. Про те, що дівчина знущається з тварин, було відомо ще у 2023 році, але жахіття досі тривають,

– написали в UAnimals.

Як відреагували на цю історію з Павлограда у поліції?

У поліції Дніпропетровщини 3 червня виклали повідомлення, що під час моніторингу соціальних мереж виявили відео, де неповнолітня дівчина душить кота. Також до поліції надійшло звернення від волонтерів про жорстоке поводження з твариною.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження та з'ясували обставини правопорушення. Поліцейські встановили особу дівчини, причетної до вказаних дій – це неповнолітня, яка раніше вже потрапляла в поле зору правоохоронців,

– йдеться у повідомленні.

Наразі, за даними поліції, розв'язується питання щодо вилучення тварини у неповнолітньої.

У яких ще злочинах можуть підозрювати Поліну?

Окрім цього, у громадському об'єднанні "Захист тварин "Плюшка"" зазначили, що неповнолітня Поліна може також бути причетною й до інших злочинів.

У мережі з'явилося ймовірне листування з жителькою Павлограда, де вона буцімто сама стверджує, що вона не просто вбивала тварин роками, а й, за її словами, вчиняла сексуальне насильство над ними. Також з листування випливає, що дівчина нібито навіть робила спробу вчинити насильство над дитиною.

Цю інформацію правоохоронці наразі не коментували.

Окрім того, також в інтернеті з'явилася нібито відповідь самої Поліни, яка стверджує, що "те що я на відео роблю це лише, щоб звернули увагу на мої ідеї". Зокрема, дівчина буцімто вимагає "скасувати статтю 299 Кримінального кодексу України" про жорстке поводження з тваринами.



Імовірне повідомлення неповнолітньої, яка жорстоко знущалася з тварин у Павлограді / Фото з телеграм-каналу "Захист тварин "Плюшка""

Наразі за свої злочини неповнолітній загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.