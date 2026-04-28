Украинскому военному было всего 36 лет. Об этом сообщил мэр Калуша Андрей Найда.
Что известно о погибшем военном?
Юрий Стасюк родился в 1989 году в городе Калуш, что в Ивано-франковской области. В ряды ВСУ украинский защитник присоединился в 2024 году, подписав контракт.
Военный погиб в Бахмутском районе Донецкой области во время выполнения боевого задания. Сердце защитника остановилось 19 мая 2024 года.
Калушская община низко склоняет головы в скорби по погибшему Защитнику Украины. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, собратьям,
– написал Андрей Найда.
