Украинскому военному было всего 36 лет. Об этом сообщил мэр Калуша Андрей Найда.

Что известно о погибшем военном?

Юрий Стасюк родился в 1989 году в городе Калуш, что в Ивано-франковской области. В ряды ВСУ украинский защитник присоединился в 2024 году, подписав контракт.

Военный погиб в Бахмутском районе Донецкой области во время выполнения боевого задания. Сердце защитника остановилось 19 мая 2024 года.

Калушская община низко склоняет головы в скорби по погибшему Защитнику Украины. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, собратьям,

– написал Андрей Найда.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Стасюка. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

Украинский продюсер и военнослужащая Виктория Боброва погибла на войне, она служила в 10-й ОГШБр. Виктория работала в сфере кино и телепроизводства, участвовала в создании фильмов.

Юрий Дзюбинский погиб 13 апреля в Сумской области во время боевого задания, в свой день рождения. Он служил в составе 1 батальона территориальной обороны воинской части А7031 и был уроженцем села Ямполь на Львовщине.

В Донецкой области погиб 39-летний солдат Руслан Энвальт из Каменского. Это произошло из-за попадания FPV-дрона, у него остались жена, дочь и сын.