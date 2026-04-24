Об этом говорится на фейсбук-странице Мурованской территориальной общины.

К теме В Киеве попрощались с российским добровольцем из "Свободы России" Ильдаром "Ганди" Дадиным

Что известно о павшем защитнике Юрии Дзюбинском?

Юрий Дзюбинский родился в 1986 году и был уроженцем села Ямполь во Львовской области.

Защитник погиб, выполняя боевую задачу вблизи населенного пункта Рыжевка, что в Сумской области. Военный проходил службу в составе 1 батальона территориальной обороны воинской части А7031.

Он до последнего вздоха оставался верным Военной присяге и Украинскому народу. Он отдал свою жизнь за свободу, независимость и будущее нашего государства. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти как пример отваги, чести и самопожертвования,

– отметили в Мурованской теробщине.



Юрий Дзюбинский погиб в Сумской области во время боевого задания / Фото из фейсбука Мурованской территориальной общины

О встрече и факте похорон защитника пообещали сообщить позже.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Дзюбинского из-за его гибели. Вечная память и слава Защитнику Украины.

Тяжелые потери Украины на войне