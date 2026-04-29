Трагическое известие сообщили на Facebook-странице Ольшана Культура.

Что известно об Алине Грузиной?

Алина Грузина родилась 22 февраля 2007 года. Она проходила службу в составе Вооруженных Сил Украины в воинской части А7045 и мужественно выполняла свой воинский долг, защищая свободу и независимость государства.

Но, к сожалению, домой Алина возвращается "на щите". Всем миром склоняем головы в глубокой скорби. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем с родными боль тяжелой потери,

– говорится в сообщении.

Во время непосредственного участия в боевых действиях военнослужащая получила смертельные ранения в результате удара вражеского дрона-камикадзе по автомобилю в районе Славянска Краматорского района.

Подробности о дате и церемонии прощания местные власти сообщат позже.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Алины Грузиной. Вечная память!

