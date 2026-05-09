О потерях сообщили в Колковской, Литовежской и Луцкой общинах.

Что известно о погибших?

Антон Пугач

В Колковской общине сообщили о гибели военнослужащего Антона Пугача из села Ситница. Известно, что солдат погиб 7 мая 2026 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Погибшему защитнику было 43 года. В общине выразили соболезнования родным, близким и собратьям воина. Информацию о дате и месте прощания с Антоном Пугачем сообщат дополнительно.

24-летний Петр Олендр

Литовезька община сообщила о гибели военнослужащего Петра Олендра из села Заболотцы. Защитнику Украины было 24 года.

Свой последний бой волынянин принял 5 мая 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Доброполье Покровского района Донецкой области. В общине отметили, что смерть молодого воина стала тяжелой потерей для всей общины.

Дмитрий Гордейчук и Николай Лясковский

В Луцкой общине сообщили о подтверждении гибели двух военнослужащих – Дмитрия Гордейчука и Николая Лясковского, которых ранее считали пропавшими без вести.

Дмитрий Гордейчук погиб 25 января 2024 года во время боя с российскими оккупантами вблизи населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Павшему защитнику было 43 года.

Также подтвердили гибель лучанина Николая Лясковского. Известно, что военнослужащий погиб 26 августа 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Черкасская Конопелька Курской области России. На момент гибели воину было 40 лет.

