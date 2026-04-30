О церемонии прощания сообщило издание hromadske. До службы Виктория работала продюсером и кастинг-директором.

Проститься с военной пришли десятки людей – родные, друзья, побратимы и все, кто хотел отдать ей дань уважения. После службы в Михайловском Златоверхом соборе состоялось пешее шествие к Майдану Независимости, где близкие Виктории произнесли прощальные слова. Похоронят ее на Байковом кладбище.

В Киеве попрощались с Викторией Бобровой (Квиткой) / Фото Инны Дубровик с hromadske

Напомним, что Виктория служила офицером в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". В подразделении сообщили, что она погибла 23 апреля в районе выполнения боевых задач.

Что известно о Виктории Бобровой?

В гражданской жизни она работала в кино- и телеиндустрии. Девушка занималась подбором актеров, а также помогала в организации съемок художественных и документальных проектов как ассистентка продакшна и линейный продюсер.

Она присоединилась к работе над несколькими известными проектами, в частности фильмами "Как я провел летние каникулы", "Двойной иммельман", а также сериалами "Сопротивление" и "Друзья".

В ряды Вооруженных сил Украины Виктория присоединилась примерно в июне 2024 года. В последние недели перед гибелью она исполняла обязанности начальницы отделения коммуникаций 10-й ОШБр.