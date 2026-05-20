Трагічну звістку повідомили на сторінці Бурштинської громади.

Що відомо про полеглого бійця?

Максим Сергійович Мелешко народився 7 грудня 1999 року. Як зазначили в громаді, його мати з Донецька знайшла прихисток в селі Теребля на Івано-Франківщині.

Максим служив на посаді стрільця-номера обслуги 2-го десантно-штурмового відділення 2-го десантно-штурмового взводу 3-ї десантно-штурмової роти 1-го десантно-штурмового батальйону.

Чоловік поклав своє життя за незалежність України 9 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Вербового в Синельниківському районі Дніпропетровщини.

Ми схиляємо голови у скорботі, вшановуючи подвиг Максима, який віддав своє життя за нашу свободу, за спокій і мир для майбутніх поколінь,

– написали на сторінці громади.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і шана Максиму!

Яка ситуація на фронті Дніпропетровщини, де загинув Максим Мелешко?

Заяви представників окупаційної адміністрації можуть свідчити про наміри Москви розширити свої цілі за межами Донеччини. Йдеться, зокрема, про можливе формування так званої "буферної зони" на території Дніпропетровської області.

Аналітики ISW звертають увагу, що подібна риторика суперечить попереднім заявам Кремля та може вказувати на ширші територіальні амбіції Росії, які охоплюють не лише тимчасово окуповані території, а й Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області.

Протягом останнього часу, за наявною інформацією, окупанти могли закріпитися в селі Філія на Дніпропетровщині. Також фіксується просування противника поблизу села Горіхове – у напрямку адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями.

Не припиняються і постійні обстріли цивільного населення в прифронтовій зоні. Зокрема, унаслідок російського удару поблизу автозаправної станції 3 травня пошкодження зазнали автобус із дітьми та вантажний автомобіль. Постраждали шестеро людей, серед яких – дитина. До лікарні доправили, зокрема, 10-річного хлопчика та вагітну жінку.

Чиї ще життя обірвалися на війні?

6 травня поблизу Добропілля внаслідок атаки російського FPV-дрона загинув український захисник Тимофій Кулішенко. В обороні країни він перебував із 2015 року, присвятивши ці роки служінню та захисту України.

Україна також втратила бійця Олександра Клименка, який виконував обов'язки механіка апаратури засекреченого зв'язку. Родом із Полтави, у цивільному житті він працював оператором, режисером монтажу та опікувався технічним забезпеченням у Полтавському державному медичному університеті.

Ще двоє волинян теж полягли на війні. Під час виконання бойового завдання на Луганщині 15 березня 2025 року загинув Микола Посполітак. Олександра Грабовського офіційно визнали загиблим після підтвердження особи за результатами ДНК-експертизи – це сталося 7 серпня 2024 року.

На Дніпропетровському напрямку під час виконання бойового завдання загинув головний сержант десантно-штурмової роти Тарас Матвієць. До лав ЗСУ він долучився на початку повномасштабного вторгнення, а життя військового обірвалося 14 травня 2026 року.