О гибели воина сообщил в своем Telegram-канале городской голова Бучи Анатолий Федорук, передает 24 Канал.
Что известно о гибели Сергея Заяца?
От ранений, полученных на войне, умер Сергей Заяц – 43-летний солдат из поселка Бабинцы. 30 декабря Сергей отошел в вечность в Военно-медицинском клиническом центре. Тяжелые ранения он получил 23 ноября 2025 года на Покровском направлении,
– отметил Федорук.
В ряды Вооруженных сил Украины Сергей Заяц присоединился летом 2025 года. Служил водителем на Донецком направлении. До начала полномасштабной войны в течение полутора лет находился в спецвойсках.
Побратимы вспоминают его как человека, который даже в самые тяжелые моменты не терял чувство юмора. Он был доброжелательным, открытым и искренним. В мирной жизни увлекался хоккеем, умел играть на пианино, любил музыку и футбол.
У погибшего защитника остались дочь Маша, жена Анна, мать Галина и сестра Вероника.
На войне погиб воин из Кривого Рога Андрей Моторный
Андрей Моторный, 50-летний житель Кривого Рога, погиб, защищая Украину на Херсонском направлении.
В мирной жизни работал на предприятии ArcelorMittal, был любящим отцом и мужем, а также интересовался искусством.