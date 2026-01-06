Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местный телеканал "Рудана".

Что известно о Герое Андрее Моторном?

Андрей Моторный был жителем Кривого Рога. 50-летний воин защищал Украину на Херсонском направлении. Он успел показать собратьям город перед Новым годом и вернулся на фронт. Уже 2 января Андрей Мороный погиб из-за вражеского артобстрела. Такой контраст хорошо показывает реальность мирной жизни и жестокой войны.

Знакомые вспоминают, что Андрей был любящим отцом. В гражданской жизни он работал на предприятии ArcelorMittal. Он также был хорошим человеком и искренним товарищем.

Добрый, искренний, открытый. Очень позитивным человеком был. Интересовался искусством, любил родной край, походы. Мечтал о Карпатах после войны. Очень скучаем,

– рассказала о Герое его подруга Анна Литвинчук.

24 Канал выражает искренние соболезнования по поводу гибели воина Андрея Моторного. Склоняем головы в скорби. Герои не умирают!

