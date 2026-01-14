Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Жана Беленюка.

Что известно о нардепе Кабанове?

О смерти нардепа Александра Кабанова стало известно в среду, 14 января.

Депутат был избран в Верховную Раду в 2019 году от партии "Слуга народа". В парламенте он работал членом Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. По специальности был врачом-психотерапевтом.

До своей политической карьеры в 2002 – 2008 годах работал тренером в компании "Современные психотехнологии", с 2000 до 2008 года – тренером по нейролингвистическому программированию.

Также мужчина занимал должность сценариста в Студии "Квартал 95". А во время предвыборной кампании в 2019 году работал в креативной группе кандидата в президенты Владимира Зеленского.

