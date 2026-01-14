Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Жана Беленюка.
Что известно о нардепе Кабанове?
О смерти нардепа Александра Кабанова стало известно в среду, 14 января.
Депутат был избран в Верховную Раду в 2019 году от партии "Слуга народа". В парламенте он работал членом Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. По специальности был врачом-психотерапевтом.
До своей политической карьеры в 2002 – 2008 годах работал тренером в компании "Современные психотехнологии", с 2000 до 2008 года – тренером по нейролингвистическому программированию.
Также мужчина занимал должность сценариста в Студии "Квартал 95". А во время предвыборной кампании в 2019 году работал в креативной группе кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Кто еще из нардепов недавно умер?
19 ноября 2025 года умер народный депутат Украины первого созыва Виталий Дробинский в возрасте 89 лет.
Дробинский был членом Комиссии Верховной Рады по вопросам планирования, бюджета, финансов и цен и почетным гражданином города Умань.
В мае умер народный депутат Сергей Швец после длительной борьбы с тяжелой болезнью. Его знали как журналиста и депутата от "Слуги народа".
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин погиб в ДТП вблизи села Бабухов на Франковщине, столкнувшись на мотоцикле с трактором. Рущишин был почетным сенатором УКУ, соучредителем Львовской бизнес-школы, известным предпринимателем и общественным деятелем.