Про смерть колеги повідомив Давид Арахамія. Деталі передає 24 Канал.

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Що відомо про смерть Сергія Швеця

За словами Арахамії, народний депутат помер після тривалої боротьби з важкою хворобою.

Приносимо щирі співчуття родині Сергія, розділяємо біль втрати близької людини. Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях – від журналістики до роботи у Верховній Раді України. Ми запам'ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять,

– написав Арахамія.

Останній допис Швеця у фейсбуці – 26 травня. Він присвячений форуму "Досвід України – фундамент глобальної безпеки Європи" у Варшаві.

Коротка біографія Сергія Швеця

Народився в Черкасах, учився в Могилянці та КНЕУ.

Як ідеться в описі його профілю на фейсбуці, "батьки виховали в сімейній любові, прагненні знань та відданості Україні".

В 19 років почав працювати на телебаченні – у першій недержавній телевізійній програмі новин "Вікна".

З 1997 по 2009 рік Швець був автором та ведучим рубрик в програмах "Бомба" та "Сніданок з 1+1" на телеканалі "1+1", спеціальним кореспондентом програми "Вікна" на телеканалі СТБ, спеціальним кореспондентом програм "День сьомий", "Свобода слова" та "Факти" на телеканалі ICTV, ведучим програм "ТСН-Варта", "Сніданок з 1+1", кореспондентом програми ТСН.

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання на парламентських виборах від партії "Слуга народу" як безпартійний. Був секретарем Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, головою підкомітету з питань захисту прав та свобод журналістів і працівників засобів масової інформації.

У березні 2020 року виступив проти створення консультативної ради в Тристоронній контактній групі за участі представників ОРДЛО попри позицію фракції "Слуга народу",

– йдеться у Вікіпедії.

На сайті "Чесно" вказано, що Швець наприкінці 2022 року проголосував за містобудівну реформу (№5655).

"Вона впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. Через спротив громадськості станом на початок 2024 року президент не підписав законопроєкт, а отже він лишається нечинним", – мовиться в аналізі діяльності депутата.

Водночас Швець проголосував за законопроєкт №8371 про заборону релігійних установ, пов'язаних з Росією.