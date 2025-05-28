Про смерть колеги повідомив Давид Арахамія. Деталі передає 24 Канал.
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Що відомо про смерть Сергія Швеця
За словами Арахамії, народний депутат помер після тривалої боротьби з важкою хворобою.
Приносимо щирі співчуття родині Сергія, розділяємо біль втрати близької людини. Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях – від журналістики до роботи у Верховній Раді України. Ми запам'ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять,
– написав Арахамія.
Останній допис Швеця у фейсбуці – 26 травня. Він присвячений форуму "Досвід України – фундамент глобальної безпеки Європи" у Варшаві.
Коротка біографія Сергія Швеця
Народився в Черкасах, учився в Могилянці та КНЕУ.
Як ідеться в описі його профілю на фейсбуці, "батьки виховали в сімейній любові, прагненні знань та відданості Україні".
В 19 років почав працювати на телебаченні – у першій недержавній телевізійній програмі новин "Вікна".
З 1997 по 2009 рік Швець був автором та ведучим рубрик в програмах "Бомба" та "Сніданок з 1+1" на телеканалі "1+1", спеціальним кореспондентом програми "Вікна" на телеканалі СТБ, спеціальним кореспондентом програм "День сьомий", "Свобода слова" та "Факти" на телеканалі ICTV, ведучим програм "ТСН-Варта", "Сніданок з 1+1", кореспондентом програми ТСН.
У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання на парламентських виборах від партії "Слуга народу" як безпартійний. Був секретарем Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, головою підкомітету з питань захисту прав та свобод журналістів і працівників засобів масової інформації.
У березні 2020 року виступив проти створення консультативної ради в Тристоронній контактній групі за участі представників ОРДЛО попри позицію фракції "Слуга народу",
– йдеться у Вікіпедії.
На сайті "Чесно" вказано, що Швець наприкінці 2022 року проголосував за містобудівну реформу (№5655).
"Вона впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. Через спротив громадськості станом на початок 2024 року президент не підписав законопроєкт, а отже він лишається нечинним", – мовиться в аналізі діяльності депутата.
Водночас Швець проголосував за законопроєкт №8371 про заборону релігійних установ, пов'язаних з Росією.