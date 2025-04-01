Повідомляє 24 Канал з посиланням на Давида Арахамію в коментарі Суспільному.

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Чи йде в Україні підготовка до виборів

За словами Арахамії, він не брав участі у нараді в Офісі президента щодо підготовки до виборів. Також він стверджує, що її "не було взагалі".

Ніякі вибори не готуються, ніякої підготовки не ведеться. Всі парламентські партії і групи погодились, що вибори мають відбутися за 6 місяців після зняття воєнного стану. І в принципі, наша позиція не змінилася після того,

– наголосив Арахамія.

Нагадаємо, що за словами голови ЦВК Олега Діденка, в Україні потрібно ухвалити закон про особливості проведення повоєнних виборів. Він припустив, що сьогодні в суспільстві та серед політиків є консенсус, що для підготовки виборів після завершення воєнного стану потрібно більше часу, аніж той, що визначено законодавством.