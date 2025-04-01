Сообщает 24 Канал со ссылкой на Давида Арахамию в комментарии Суспильному.

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Идет ли в Украине подготовка к выборам

По словам Арахамии, он не участвовал в совещании в Офисе Президента по подготовке к выборам. Также он утверждает, что его "не было вообще".

Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется. Все парламентские партии и группы согласились, что выборы должны состояться через 6 месяцев после снятия военного положения. И в принципе, наша позиция не изменилась после того,

– подчеркнул Арахамия.

Напомним, что по словам председателя ЦИК Олега Диденко, в Украине нужно принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов. Он предположил, что сегодня в обществе и среди политиков есть консенсус, что для подготовки выборов после завершения военного положения нужно больше времени, чем то, что определено законодательством.