Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, які цитує Суспільне.

До теми В Україні вже готують закон про повоєнні вибори, – голова ЦВК Діденко

Що кажуть у ЦВК про термін, необхідний для виборів

Сергій Дубовик зазначив, що вибори після скасування воєнного стану будуть проведені своєчасно. Але необхідно підготувати не лише інфраструктуру, а повністю переформатувати виборчий процес і підлаштувати його під повоєнні реалії.

Потрібні зміни до законодавства. Над ними було б варто працювати вже зараз, не очікуючи завершення воєнного стану. Це стосується і порядку утворення закордонних виборчих дільниць, в такому випадку додаткових, які не тільки на повоєнних виборах,

– сказав посадовець.

Він наголосив, що зараз треба внести зміни до:

голосування на закордонних дільницях, адже набагато більше українців залишаються за кордоном;

голосування у військових частинах, адже після скасування воєнного стану армія зменшуватиметься поступово і частина людей залишатиметься у війську навіть під час виборів;

технологічні питання, спрощення окремих процедур, комплектування виборчих комісій тощо.

За словами Дубовика, ЦВК ще у 2022 році наголошувала Верховній Раді щодо змін до законодавства. Та зараз жодного законопроєкту не внесли до зали голосування.

"Ми постійно в робочому порядку передаємо свої експертні напрацювання працівникам, органам державної влади й народним депутатам України, членам профільного комітету для того, щоб вони могли опрацьовувати майбутні законопроєкти, які ми від них чекаємо. Так само робить і громадськість", – сказав заступник голови ЦВК.

Він також наголошує, що без змін до законодавства з врахуванням реалій повоєнної України, кількістю людей в армії та закордоном "важко говорити" про терміни проведення виборів. Та, за його словами, пів року – це "розумний" термін, якщо врахують всі зміни до виборчого процесу.

Також Сергій Дубовик наголосив, що в будь-якому випадку виборчий процес не запуститься одночасно із припиненням російсько-української війни. Адже навіть воєнний стан не скасують "одразу".

Склалось законодавство воєнного стану. Для його припинення необхідно буде внесення змін до сотень нормативно-правових актів для того, щоб не обговорити процес державного управління в разі його негайного скасування. Тому ми всі будемо бачити цей підготовчий процес,

– наголосив він.

Після припинення воєнного стану, ЦВК має місяць на те, щоб оголосити виборчий процес.

Яка думка голови ЦВК щодо терміну виборів

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко розповів в інтерв'ю УП, що чинне законодавство передбачає алгоритми того, як мають відбуватися вибори після завершення воєнного стану. Але через вплив повномасштабної війни є потреба у коригуванні тих процедур.

"Зараз, здається, є такий консенсус у суспільстві й серед політиків, що для підготовки виборів після завершення воєнного стану треба більший період часу, ніж той, який визначено законодавством", – сказав Діденко.

Він підкреслив, що якщо виходити з чинних норм, то протягом місяця після закінчення воєнного стану Центральна виборча комісія повинна оголосити парламентські вибори, і сам виборчий процес має тривати 60 днів.

Щодо виборів президента, то Верховна Рада має ухвалити рішення про їх призначення, знову ж таки впродовж місяця. Там виборчий процес триває 90 днів, а не 60.

Чи достатньо цього місяця для підготовки виборів? Якщо ми говоримо про голосування, яке буде демократичним і відповідатиме стандартам, то, мабуть, що ні. Всі це розуміють,

– пояснив Олег Діденко.

Він також зауважив, що Україні доведеться змінювати виборчий закон під час воєнного стану або після нього.