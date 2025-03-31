Однак через вплив повномасштабної війни необхідне коригування процедур. Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв'ю "Українській правді" 31 березня, передає 24 Канал.

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Станом на зараз, якщо якась із тих партій, заборонена на підставі судових рішень, подасть у ЦВК виборчий список на реєстрацію, то їй буде відмовлено. Коли ми говоримо про персоналії, хто там у них був, то зараз немає заборон,

– сказав Діденко.