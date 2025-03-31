Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю голови Центральної виборчої комісії Олега Діденка в інтерв'ю УП.

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Хто може балотуватися на виборах в Україні

Діденко пояснив, що наразі особи, які виїхали, не можуть балотуватися ні на президентських, ні на парламентських виборах.

Тому що, відповідно до Конституції та Виборчого кодексу, вимагається факт постійного проживання на території України протягом останніх 5 чи 10 років,

– пояснив він.

У 2022 році ЦВК пропонувала розв'язати цю проблему шляхом внесення воєнного стану як підстави, яка не обчислюється в терміні безперервного проживання. Проте ця пропозиція досі дискутується.

Діденко також уточнив, що є виключення для тих, хто виїхав на лікування, навчання або відрядження. У таких випадках, якщо строк виїзду не перевищує 180 днів на рік або 90 днів за раз, це не вважається перериванням проживання в Україні.

У контексті цього голова ЦВК також відповів на питання щодо Олексія Арестовича. Він підтвердив, що люди, які виїхали за кордон і не мають офіційних підстав для перебування в Україні, не можуть бути кандидатами, і Арестович не є винятком. Водночас Валерій Залужний може балотуватися, адже посольство України вважається територією України.