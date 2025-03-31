Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы Центральной избирательной комиссии Олега Диденко в интервью УП.

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Кто может баллотироваться на выборах в Украине

Диденко объяснил, что сейчас лица, которые выехали, не могут баллотироваться ни на президентских, ни на парламентских выборах.

Потому что, соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом, требуется факт постоянного проживания на территории Украины в течение последних 5 или 10 лет,

– пояснил он.

В 2022 году ЦИК предлагала решить эту проблему путем внесения военного положения как основания, которое не исчисляется в сроке непрерывного проживания. Однако это предложение до сих пор дискутируется.

Диденко также уточнил, что есть исключение для тех, кто выехал на лечение, обучение или командировку. В таких случаях, если срок выезда не превышает 180 дней в год или 90 дней за раз, это не считается прерыванием проживания в Украине.

В контексте этого председатель ЦИК также ответил на вопрос относительно Алексея Арестовича. Он подтвердил, что люди, которые выехали за границу и не имеют официальных оснований для пребывания в Украине, не могут быть кандидатами, и Арестович не является исключением. В то же время Валерий Залужный может баллотироваться, ведь посольство Украины считается территорией Украины.