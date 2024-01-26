Арестович заявил, что, без сомнения, вернется в Украину. В то же время произойдет это, очевидно, через "2– 3 недели". Потому что сначала нужно завершить все дела в США, а затем реализовать проекты в Европе.

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У меня сейчас в Европе еще два проекта. Вот когда закрою, тогда поеду в Украину снова, домой. Я очень хочу домой,

– подчеркнул экссоветник руководителя Офиса Президента.

Арестович храбро заявил, что ни уголовные дела, ни мобилизация его не пугают.

Более того, жена Арестовича тоже очень хочет вернуться в Украину. Потому что жить нужно дома. Однако и проекты в Европе сами себя не реализуют. Вот беда и дилемма.

Как Арестович вообще уехал за границу

Украинцев, конечно, очень интересует, как 48-летний Арестович уехал за границу. Соответствующий вопрос Алина Олицкая задала и в интервью. Бывший советник руководителя Офиса Президента долго тянул интригу и отшучивался. Сначала он заявил, что одна из депутатских групп уже направляла запрос в ГСЧС по поводу, как Арестович уехал за границу. Ответом были слова– "государственная тайна".

Арестович настаивает, что уехал законно. Проблем на границе вроде бы не было.