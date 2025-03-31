Вокруг Залужного циркулирует множество предположений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал РБК-Украина "Выборы, Трамп и перемирие. Чего боятся и к чему готовятся во власти и оппозиции".

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Залужный избегает разговоров о выборах

Одни источники утверждают, что Залужный намерен баллотироваться в президенты, другие – что рассматривает возможность возглавить политсилу Владимира Зеленского на выборах в парламент. Третьи же уверяют, что последние социологические рейтинги заставили его вообще отказаться от политических амбиций.

Мой ответ на этот счет не изменился. Пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны, а не думать о выборах. Различные слухи я не комментирую,

– ответил Залужный на запрос РБК-Украина прокомментировать эти слухи.

Отсутствие Залужного в публичном пространстве

Из-за того, что Залужный физически находится за пределами Украины, его влияние на информационную повестку дня уменьшается. В отличие от Зеленского, который постоянно присутствует в центре событий, экс-главнокомандующий не демонстрирует активной политической деятельности.

После скандала в Овальном кабинете Залужный опубликовал только фото рукопожатия с президентом и через несколько дней выступил с речью о разрушении "старого мирового порядка". И на этом, по сути, все.

Однако, как отмечает один из оппозиционных депутатов, это может не помешать его популярности.

Мы же никогда не выбирали президентов рационально. По сути, сейчас не осталось никакой альтернативы, кроме Залужного, власть полностью зачистила поле. А Залужный абсорбирует в себе чувство надежды, и людям всегда нужна надежда. Как в свое время Ющенко,

– отметил неназванный оппозиционный депутат.

"Тем более, у Залужного есть и готовая, очень привлекательная для множества украинцев формула, с которой можно идти на любые выборы: как бы нам не было сложно, но уж точно не будет стыдно", – добавляет издание.

Даже если Залужный решит не идти в политику, военная ниша не останется пустой. Потенциальными игроками могут стать:

Кирилл Буданов, который, по слухам, может создать собственную политическую силу.

Представители 3-го штурмового корпуса (бывшая 3-я штурмовая бригада).

Командиры "Азова", в частности Денис Прокопенко.

Хотя ни один из них официально не объявлял о политических амбициях, социологические исследования свидетельствуют о значительной поддержке военных среди избирателей.