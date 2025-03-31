Така ідея дозволить створити нові виборчі дільниці за межами посольств і консульств, повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови ЦВК Олега Діденка в інтерв'ю УП.

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Як українці зможуть голосувати за кордоном

За словами Діденка, наразі на консульському обліку перебуває менш як 400 тисяч українців, тоді як реальна кількість виборців за кордоном може сягати 5 – 6 мільйонів. Тому розглядається механізм "активної реєстрації", який дозволить громадянам заздалегідь повідомляти про намір голосувати за кордоном.

Розглядалися різні варіанти, починаючи з електронного голосування, поштового голосування, які ми як ЦВК не підтримуємо, особливо для повоєнних виборів. Але всі зійшлися на думці про такий варіант як створення додаткових виборчих дільниць за межами посольств і консульств. І з цим пов'язаний якраз інститут так званої "активної реєстрації",

– заявив глава ЦВК.

Ідея "активної реєстрації" полягає в тому, аби громадяни України за якийсь час до початку виборчого процесу могли подати заяву, фізично у посольство чи онлайн, що вони перебувають за кордоном і хочуть проголосувати у визначеному місці.

Вже на підставі цих заяв та власної інформації про місця концентрації українців дипустанови зможуть запропонувати МЗС і ЦВК утворити додаткові виборчі дільниці.

Проблемою є те, що реалізація ідеї вимагає змін до законодавства. Закон передбачає можливість утворювати виборчі дільниці лише на території посольств і консульств. У ЦВК виступають за такий варіант, оскільки наразі дільниць за кордоном недостатньо. Пропускна здатність однієї – 4-5 тисяч виборців, це в дуже інтенсивному режимі роботи.

"Наприклад, у Польщі, здається, 960 тисяч українців і всього 5 дипломатичних установ", – пояснив Діденко.

Зауважимо, The Economist стверджує, що Зеленський доручив своїй команді підготувати вибори після повного припинення вогню. Там пишуть, що перше підтвердження може з'явитися напередодні або 5 травня – це крайній термін голосування щодо продовження воєнного стану, який закінчується 8 травня. Саме скасування воєнного стану є потрібним першим етапом для початку виборчого процесу.