Таким чином вона може намагатися дестабілізувати ситуацію в державі та підірвати легітимність влади. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю голови ЦВК Олега Діденка "Радіо Свобода".

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Що кажуть про вибори у ЦВК

За словами Діденка, теоретично вибори в Україні у 2025 році можливі. Проте для цього необхідне завершення війни та скасування воєнного стану.

Чи теоретично можливі вибори в Україні 26 жовтня? Теоретично можливі. Але що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб в Україні наступив мир, щоб в Україні закінчився воєнний стан, і щоб після цього було достатньо часу для зміни законодавства і належної підготовки виборчого процесу,

– каже голова ЦВК.

Він додає, що в поточних умовах вважає такий сценарій малоймовірним та зазначає, що наразі немає конкретних дій, які були б спрямовані на підготовку виборчого процесу на цю дату. Діденко пояснює це тим, що поки немає ані фактичних, ані юридичних підстав говорити про вибори.

Голова ЦВК також заявив, що Україна не готова до проведення виборів поштою чи онлайн. На його думку, повоєнні вибори не є місцем для експериментів, адже вони, ймовірно, будуть дуже складними та відповідальними. Саме тому кардинальні нововведення можуть мати негативний вплив та дестабілізувати ситуацію.