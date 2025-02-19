Деталі передає 24 Канал з посиланням на Gradus Research.

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Українці згуртувалися довкола фігури президента

19 лютого Gradus Research провели експрес-опитування. В ньому взяла участь тисяча респондентів.

52% опитаних вважають недоречним проведення виборів до завершення війни. Та якби вибори пройшли у неділю, 23 лютого, за Зеленського проголосувало би 23%. Це найвищий результат серед потенційних кандидатів у президенти.

"Трамп посилив тиск на Зеленського з вимогою провести вибори, повторюючи одну з ключових вимог Москви, зацікавленої у дестабілізації ситуації всередині України. Проте реальність інша. На тлі заяв РФ і Трампа про нібито низький рейтинг Зеленського і його нелегітимність підтримка населенням президента України стабільна і наразі становить 23%, і це найвищий результат серед потенційних кандидатів. Слід зазначити, що майже третина респондентів (31%) ще не визначилися за кого вони б віддали свій голос", – мовиться у повідомленні Gradus Research.

Соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Євгенія Близнюк підкреслила: фігура президента знову стає точкою консолідації спротиву, як це було в перші місяці повномасштабної війни. Попри втому від війни, надвисокий рівень стресу і примарні перспективи завершення бойових дій в осяжному майбутньому, українці спроможні до консолідованого спротиву. Наприкінці 2024 року багато хто сподівався на швидке досягнення миру, та останні заяви Трампа змушують наших громадян відчувати загрозу.

Українці чітко розуміють, що ситуація вимагає єдності і підтримки чинного президента. Про це свідчать результати нашого оперативного виміру суспільної думки: заява Трампа спричинила зворотний ефект – мобілізацію підтримки. Це черговий доказ того, що українське суспільство реагує не лише на внутрішні фактори, а й на зовнішні сигнали, особливо коли вони сприймаються як тиск чи загроза,

– підсумувала Близнюк.

Нагадаємо, відповідно до опитування КМІС, рівень підтримки Зеленського складає 57%.

А сам Зеленський заявив, що поміняти його зараз не вийде. Через що наразився на нищівну критику Трампа та Венса.