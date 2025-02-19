Днями Дональд Трамп навів вражаючі дані щодо рейтингу Зеленського. На переконання американського лідера, тільки 4% українців підтримують Зеленського. Тож соціологи й журналісти провели свої опитування, щоб з'ясувати реальний стан справ. 24 Канал не став винятком.

Дивіться також Поміняти мене зараз не вийде, – Зеленський про заяву Трампа і 4% підтримки

Який рейтинг у Зеленського насправді – результати опитування 24 Каналу

На основі наших даних можна стверджувати, що більшість українців підтримують Зеленського. В опитуванні брали участь читачі 24 Каналу на різних платформах – під час відвідування сайту та перегляду нашої ютуб-сторінки. У телеграм-каналі був окремий допис на цю тему у вигляді голосування.



Такий вигляд мало наше опитування / Скриншот 24 Каналу

Читачі 24 Каналу могли обрати одну відповідь з трьох варіантів – "довіряю", "не довіряю", "важко сказати". В опитуванні взяли участь понад 23 тисячі.

Результати опитування щодо довіри Зеленському від 24 Каналу:

63,5% довіряють президентові;

25,3% не довіряють;

11,2% не визначилися.

Результати опитування / Скриншот 24 Каналу

Таким чином, результати можна інтерпретувати цілком однозначно: понад 60% підтримують Володимира Зеленського.

Опитування КМІС свідчать, що президента підтримують 57% українців, не підтримують – 37%. Слід сказати, що за останні місяці рейтинг президента зріс, а ситуація подібна в усіх регіонах України.

Отже, дані опитувань КМІС і 24 Каналу щодо довіри до Зеленського збігаються. Тож можна говорити, що Трампу щонайменше надали неправдиві дані. А щобільше – що президента США зумисне обманюють.