На днях Дональд Трамп привел впечатляющие данные о рейтинге Зеленского. По убеждению американского лидера, только 4% украинцев поддерживают Зеленского. Поэтому социологи и журналисты провели свои опросы, чтобы выяснить реальное положение дел. 24 Канал не стал исключением.

Смотрите также Поменять меня сейчас не получится, – Зеленский о заявлении Трампа и 4% поддержки

Какой рейтинг у Зеленского на самом деле – результаты опроса 24 Канала

На основе наших данных можно утверждать, что большинство украинцев поддерживают Зеленского. В опросе принимали участие читатели 24 Канала на разных платформах – во время посещения сайта и просмотра нашей ютуб-страницы. В телеграм-канале был отдельный пост на эту тему в виде голосования.



Так выглядел наш опрос / Скриншот 24 Канала

Читатели 24 Канала могли выбрать один ответ из трех вариантов – "доверяю", "не доверяю", "трудно сказать". В опросе приняли участие более 23 тысяч.

Результаты опроса о доверии Зеленскому от 24 Канала:

63,5% доверяют президенту;

25,3% не доверяют;

11,2% не определились.

Результаты опроса / Скриншот 24 Канала

Таким образом, результаты можно интерпретировать вполне однозначно: более 60% поддерживают Владимира Зеленского.

Опросы КМИС свидетельствуют, что президента поддерживают 57% украинцев, не поддерживают – 37%. Следует сказать, что за последние месяцы рейтинг президента вырос, а ситуация схожая во всех регионах Украины.

Итак, данные опросов КМИС и 24 Канала относительно доверия к Зеленскому совпадают. Поэтому можно говорить, что Трампу как минимум предоставили ложные данные. А как максимум – что президента США умышленно обманывают.