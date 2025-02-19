Детали передает 24 Канал со ссылкой на Gradus Research.

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Украинцы сплотились вокруг фигуры президента

19 февраля Gradus Research провели экспресс-опрос. В нем приняла участие тысяча респондентов.

52% опрошенных считают неуместным проведение выборов до завершения войны. Но если бы выборы прошли в воскресенье, 23 февраля, за Зеленского проголосовало бы 23%. Это самый высокий результат среди потенциальных кандидатов в президенты.

"Трамп усилил давление на Зеленского с требованием провести выборы, повторяя одно из ключевых требований Москвы, заинтересованной в дестабилизации ситуации внутри Украины. Однако реальность иная. На фоне заявлений РФ и Трампа о якобы низком рейтинге Зеленского и его нелегитимности поддержка населением президента Украины стабильна и сейчас составляет 23%, и это самый высокий результат среди потенциальных кандидатов. Следует отметить, что почти треть респондентов (31%) еще не определились за кого они бы отдали свой голос", – говорится в сообщении Gradus Research.

Социолог, основательница и директор исследовательской компании Евгения Близнюк подчеркнула: фигура президента снова становится точкой консолидации сопротивления, как это было в первые месяцы полномасштабной войны. Несмотря на усталость от войны, сверхвысокий уровень стресса и призрачные перспективы завершения боевых действий в обозримом будущем, украинцы способны к консолидированному сопротивлению. В конце 2024 года многие надеялись на быстрое достижение мира, и последние заявления Трампа заставляют наших граждан чувствовать угрозу.

Украинцы четко понимают, что ситуация требует единства и поддержки действующего президента. Об этом свидетельствуют результаты нашего оперативного измерения общественного мнения: заявление Трампа вызвало обратный эффект – мобилизацию поддержки. Это очередное доказательство того, что украинское общество реагирует не только на внутренние факторы, но и на внешние сигналы, особенно когда они воспринимаются как давление или угроза,

– подытожила Близнюк.

Напомним, согласно опросу КМИС, уровень поддержки Зеленского составляет 57%.

А сам Зеленский заявил, что поменять его сейчас не получится. Из-за чего нарвался на сокрушительную критику Трампа и Вэнса.