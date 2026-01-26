О том, какие слова об Оресте Саламахе после его гибели пишут в сети, сообщает 24 Канал.

Как вспоминают Ореста Саламаху, который погиб из-за ДТП в Сокольниках?

Орест Саламаха был народным депутатом Украины от фракции "Слуга народа". Он разбился в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 25 января вблизи Львова. Саламаха ехал на квадроцикле и в какой-то момент столкнулся с маршруткой. К сожалению, нардеп не выжил после полученных травм. В сети пишут слова соболезнования по поводу гибели Ореста Саламахи.

Глава фракции Давид Арахамия отметил, что врачи до последнего боролись за жизнь Ореста.

Трагическое событие случилось сегодня, в темное время суток, на оживленном участке дороги возле Львова... Искренние соболезнования семье. Разделяем боль и печаль от этой преждевременной потери,

– написал Арахамия.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что эта потеря была болезненной и неожиданной. По его словам, Орест Саламаха был молодым политиком, который преданно представлял свою общину.

Народный депутат Евгений Петруняк написал, что Саламаха для него был близким другом. Он отметил, что депутат всегда был порядочным и веселым, любил жизнь и оставался патриотом.

Еще один депутат партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая отметила, что гибель Ореста Саламахи стала трагедией. Чиновница также раскритиковала людей, которые негативно и с осуждением отреагировали на событие.

Это просто на голову не налазит, какое количество ноунеймов с заблокированными аккаунтами повылазило с проклятиями семье и радостью по поводу смерти человека,

– говорится в сообщении Богуцкой.

Пятый президент Украины Петр Порошенко соболезнует родным, близким и коллегам Ореста Саламахи по поводу его преждевременной гибели. Чиновник отметил, что для своих детей отец всегда будет оставаться примером и опорой.

Вспомнил народного депутата Ореста Саламаху и исполняющий обязанности председателя Львовского областного совета Юрий Холод. По его словам, Орест был открытым человеком, который любил жизнь. Кроме того, он оставался замечательным отцом.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий также написал об Оресте Саламахе после его гибели.

Народный депутат Даниил Гетманцев написал, каким он помнит Ореста Саламаху.

Еще одна ужасная смерть. Коллеги, депутата, патриота, порядочного, надежного человека Ореста Саламахи. Царство небесное. Вечная память. Соболезнования близким,

– написал Гетманцев.

Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Фрис отметил, что за несколько лет он сдружился с Орестом Саламахой. Он пишет, что даже не знает, какими словами поддержать жену Ореста Анну и его детей. В то же время он зол на общество, которые "пишут гадости", вместо того, чтобы выразить печаль и сожаление по поводу гибели молодого человека.

Пост о потере в кругу народных депутатов написала и пресс-служба Верховной Рады. Там соболезнуют родным депутата, который погиб на 35-м году жизни.

Во время работы в Верховной Раде Орест Саламаха был председателем подкомитета по вопросам местных бюджетов и бюджетной поддержки регионального развития Комитета по вопросам бюджета,

– рассказали в парламенте.

Как погиб Орест Саламаха?