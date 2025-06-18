Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Олеся Довгого на его фейсбук-странице.
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Что известно о сложении мандата Олесем Довгим
Олесь Довгий заявил, что он уходит из политики, поэтому написал заявление о прекращении полномочий народного депутата.
Две реплики. Первая: не планирую баллотироваться и занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Вторая: планирую в дальнейшем поддерживать ВСУ, социальные и культурные проекты,
– написал нардеп.
Он также отметил, что верит в Украину, а также поблагодарил свою семью, друзей и команду за поддержку.
"Ценю здравый смысл и порядочность!" – резюмировал Довгий.
Стоит отметить, что из-за того, что Олесь Довгий является мажоритарщиком, после того, как Рада проголосует за лишение мандата, в парламенте останутся 398 нардепов.
Кто такой Олесь Довгий
- Олесь Довгий в 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 102 округу (Кировоградская область). Он был внефракционным нардепом.
- Довгий также был членом Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. В Верховной Раде также руководил офисом представителей бизнеса в парламенте.
- Стоит отметить, что нардеп был также и в Верховной Раде VIII созыва. Он был членом комитета по вопросам экономической политики и секретарем депутатской группы "Воля народа".