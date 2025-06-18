Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Олеся Довгого на его фейсбук-странице.

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Что известно о сложении мандата Олесем Довгим

Олесь Довгий заявил, что он уходит из политики, поэтому написал заявление о прекращении полномочий народного депутата.

Две реплики. Первая: не планирую баллотироваться и занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Вторая: планирую в дальнейшем поддерживать ВСУ, социальные и культурные проекты,

– написал нардеп.

Он также отметил, что верит в Украину, а также поблагодарил свою семью, друзей и команду за поддержку.

"Ценю здравый смысл и порядочность!" – резюмировал Довгий.

Стоит отметить, что из-за того, что Олесь Довгий является мажоритарщиком, после того, как Рада проголосует за лишение мандата, в парламенте останутся 398 нардепов.

Кто такой Олесь Довгий