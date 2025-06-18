Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Олеся Довгого на його фейсбук-сторінці.
До теми Хтось за кордоном, хтось за ґратами: скільки зараз депутатів у Верховній Раді
Що відомо про складання мандата Олесем Довгим
Олесь Довгий заявив, що він іде з політики, тож написав заяву про припинення повноважень народного депутата.
Дві репліки. Перша: не планую балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Друга: планую надалі підтримувати ЗСУ, соціальні та культурні проєкти,
– написав нардеп.
Він також наголосив, що вірить в Україну, а також подякував своїй родині, друзям і команді за підтримку.
"Ціную здоровий глузд та порядність!" – резюмував Довгий.
Варто зазначити, що через те, що Олесь Довгий є мажоритарником, після того, як Рада проголосує за позбавлення мандата, в парламенті залишаться 398 нардепів.
Хто такий Олесь Довгий
- Олесь Довгий у 2019 році був обраний до Верховної Ради IX скликання як безпартійний самовисуванець за 102 округом (Кіровоградська область). Він був позафракційним нардеп.
- Довгий також був членом Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. У Верховній Раді також керував офісом представників бізнесу в парламенті.
- Варто зазначити, що нардеп був також і у Верховній Раді VIII скликання. Він був членом комітету з питань економічної політики та секретарем депутатської групи "Воля народу".