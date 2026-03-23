Остаточне припинення мандату можливе лише після голосування в сесійній залі. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Що відомо про складання мандату Володіної?

Тепер долю Володіної вирішуватиме Рада. За постанову повинні проголосувати понад 226 народних обранців.

Железняк зазначив, що Володіна була обрана за партійним списком, тому її вихід не вплине на кількісний склад фракції.

Що відомо про нардепку?

Дар'я Володіна – українська медійниця та політикиня з досвідом у сфері комунікацій і державного управління. Вона народилась 16 квітня 1991 року.

У 2012 – 2014 роках працювала журналісткою на "Першому Національному", а у 2012 – 2013 роках – виконавчою директоркою "2Capitales Radio". У 2014 – 2015 роках була ведучою на радіо DJFM Ukraine. Пише Рух "Чесно".

З 2016 року зайнялася підприємництвом: заснувала PR Space та стала власницею компанії Iconic Creations у Нью-Йорку. У 2017 році працювала репутаційною менеджеркою конкурсу "Євробачення" в Україні та обіймала керівну посаду в iCreations agency. Тоді ж приєдналася до партії "Слуга народу".

У 2019 році була обрана народною депутаткою IX скликання від "Слуги народу" (№65 у списку), як безпартійна. Працювала в Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, а у 2021 році долучилася до міжфракційного об'єднання "Розумна політика".

Працювала в Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, де була головою підкомітету з питань правового забезпечення діяльності податкових органів. Також обіймала посаду заступниці члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва.

Що відомо про зміни в парламенті?